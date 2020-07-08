“أمن الدَّولة” تستمع لعدد من إفادات المتهمين الدِّفاعية بقضية التَّبغ



استمعت محكمة أمن الدَّولة إلى الإفادات الدِّفاعية للعدد الأكبر من المتهمين بصفاتهم الشَّخصية وكممثلين عن الشَّركات المتهمة في قضية “التَّبغ” المنظورة أمامها.

وعقدت المحكمة جلسة اليوم الأربعاء في هذه القضية برئاسة القاضي المدني الدكتور ناصر السَّلامات، وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة، والرائد القاضي العسكري صفوان الزعبي، وحضور ممثل النيابة العامة الرائد القاضي العسكري أمجد تادرس.

وقرَّرت المحكمة تأخير أمر البت بالدفوع والاعتراضات المثارة من قبل المتهمين حتى انتهاء ممثل النيابة العامة من تقديم الردود عليها.

وقرَّرت المحكمة تأجيل النَّظر بالقضية حتى 15 من تموز الجاري بطلب من وكلاء الدِّفاع عن بقية المتهمين وممثلي الشركات المتهمة لغايات تقديم الإفادات الدِّفاعية في الدَّعوى.

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