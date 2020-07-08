أجواء صيفية حارة ومعتادة في أغلب مناطق المملكة

تكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها الاعتيادية اليوم الأربعاء، وتسود أجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تكون الأجواء الخميس صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الجمعة، ارتفاع قليل على الحرارة، لتصبح الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 19 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 15، وفي مرتفعات الشراة 29 – 15، وفي مناطق البادية 37 – 20، وفي مناطق السهول 31 – 18، وفي الأغوار الشمالية 38 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 27، وفي البحر الميت 41 – 26، وفي خليج العقبة 41 – 26 درجة مئوية.

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