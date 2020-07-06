"نيويورك تايمز" تدعي ان تفجيرات نطنز الايرانية تمت جراء القاء قنبلة إسرائيلية، وتحذير امني إسرائيلي من هجوم إيراني محتمل
أهم العناوين
جرينتش+2 01:50
يحيى الفخراني يكشف عن وصيته لاولاده اذا اصيب بالكورونا

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني