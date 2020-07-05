المعركة مفتوحة.. غانتس يكشف لأول مرة عن علاقة إسرائيل بالانفجارات التي وقعت في إيران خلال الأسبوعين الماضيين
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جرينتش+2 02:11
الغناء العربي قبل قرن.. منيرة المهدية تحيي حفل زفاف ملكي سنة 1925/ فيديو

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