جابر يدعو الاردنيين لتحميل تطبيق "صحتك" ويعلن اليوم الاحد تسجيل 14 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي الى 1164
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جرينتش+2 09:38
الرزاز: إجراءات فتح المطار ستبدأ خلال الشهر الحالي بشكل محدود لدول لا يزيد وضعها الوبائي خطورة عن الأردن

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