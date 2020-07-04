بدء استعمال الإسوارة الإلكترونية في الحجر المنزلي

صرح الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة، الدكتور نذير عبيدات، إن استخدام الإسوارة الإلكترونية قد بدأ، اليوم السبت، في الحجر المنزلي بعد خروج الخاضعين للحجر الصحي من الأماكن المخصصة لذلك، والذي تبلغ مدته 14 يوماً.

وأضاف يقول أن “الهدف من هذا الإجراء هو التأكد من فعالية الحجر المنزلي الذي تقوم فرق الرصد الوبائي بمتابعته وتنفيذه”، علماً أن مدة الحجر المنزلي هي 14 يوماً أيضاً”، وهو إجراء احترازي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، قالالعميد مازن الفراية، مدير خلية إدارة أزمة كورونا، إن عدد الأساور المستخدمة “محدود”، والغاية الآن هي تجربتها.

يخضع القادمون للأردن إلى حجر صحي في أماكن مخصصة تشمل فنادق في البحر الميت وعمان، وأماكن حجر عام في منطقة البحر الميت أنشئت خصيصا لتلك الغاية.

جدير بالذكر ان الإسوارة الإلكترونية تقنية تستخدم في ضبط المحجور عليهم للتأكد من التزامهم بالحجر، ومرتبطة بجهات معنية يمكنها تتبع حركة من يرتديها.