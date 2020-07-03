التربية: احتساب اجرة الوقت الاضافي للعاملين في امتحان التوجيهي

قرر وزير التربية والتعليم، الدكتور تيسير النعيمي احتساب اجرة الوقت الاضافي والبالغ 20 دقيقة لكل جلسة للعاملين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2020.

وقالت أمين عام الوزارة للشؤون الادارية والمالية، الدكتورة نجوى قبيلات لوكالة (بترا)اليوم الجمعة، ان الزيادة تأتي في ضوء قرار الوزارة أمس زيادة 10 دقائق اضافية لكل جلسة في امتحان التوجيهي اعتباراً من يوم غد السبت، تضاف الى 10 دقائق اخرى معمول بها من قبل مخصصة لغايات فتح مغلفات الامتحان وتوزيع الاسئلة على الطلبة.

وبينت ان قرار الزيادة يشمل جميع العاملين داخل المراكز والقاعات الامتحانية من رؤساء للقاعات ومراقبين. وكانت صدرت في العدد الاخير للجريدة الرسمية التعليمات رقم 5 لسنة 2020، تعليمات معدلة لاجور العاملين في امتحان الثانوية العامة، وتم بموجبها رفع أجور جميع العاملين في الامتحان.

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