إسرائيل تطلق سراح تاجر اسلحة أردني دون اعلان

موقع i24NEWS العبري

مر أكثر من شهر على اعتقال الشرطة الإسرائيلية لتاجر أسلحة أردني في غور الأردن، إلا أنها أفرجت عنه ورحلته إلى بلاده، امس الخميس، تحت غطاء من السرية.

وعللت الشرطة الإسرائيلية إطلاق سراح الأردني، بأنها لم تجد أي “بنية تحتية قوية” للأدلة لمحاكمته، في حين نقلت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، عن مسؤول في السلطات الإسرائيلية قوله، إن إطلاق سراح الأردني جاء بسبب مخاوف بتعريض العلاقات الدبلوماسية مع الأردن إلى الخطر .

وفي الفترة الأخيرة كان هناك بوادر أزمة بين إسرائيل والأردن، على خلفية نية إسرائيل ضم مناطق في الضفة الغربية إلى سيادتها. ومن بين تلك المناطق هي غور الأردن وشمال البحر الميت، المتاخمين للحدود الإسرائيلية- الأردنية.

وبعد اعتقال المواطن الأردني، أقنعت الشرطة الإسرائيلية المحكمة عدة مرات، أن لديها أدلة ضده، وبناء على ذلك فإنها طلبت من المحكمة تمديد اعتقاله عدة مرات. ومع ذلك، وبعد 13 يومًا من الاعتقال، حدث تحول ومنعطف كبيرين، فقد تقرر إغلاق الملف ضد المشتبه فيه، وإطلاق سراحه. وتقريبا بدون علم أحد، تم ترحيل المواطن الأردني إلى بلاده.