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جرينتش+2 11:11
مصر تفجر مفاجأة: مفاوضاتنا مع إثيوبيا كانت تدور حول سد آخر مختلف تماما عن سد النهضة!!!

1 تعليق

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    dr. salem amin

    هنيئا لمصر بالسيسي حبيب اسرائيل الأمّعة الذي لا يحارب بالسلاح الآ شعب مصر اما الذين يعملون على قتل مصر فهو يعاتبهم فقط.. وعلى راي اغنية فيروز (ما سألتوا علينا, عتبنا كثير. وعلى قدر المحبة العتب كبير.

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