انتباه.. كتلة هوائية حارة تؤدي لارتفاع ملموس على درجات الحرارة

تتأثر المملكة اليوم الخميس، بكتلة هوائية حارة وجافة، تؤدي إلى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، توالي درجات الحرارة ارتفاعها في اليومين المقبلين، لتسجل يوم غد الجمعة، أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 7-8 درجات مئوية، وتستمر الأجواء بوجه عام جافة وحارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 35 – 22 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 17، وفي مرتفعات الشراة 31 – 16، وفي مناطق البادية 40 – 21، وفي مناطق السهول 33 – 20، وفي الأغوار الشمالية 38 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 27، وفي البحر الميت 42 – 27، وفي خليج العقبة 42 – 28 درجة مئوية.