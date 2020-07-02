انتباه.. كتلة هوائية حارة تؤدي لارتفاع ملموس على درجات الحرارة

الاعلان اليوم الجمعة عن وفاة واحدة وشفاء 3 حالات وتسجيل 11 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1147
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