إعلامية كويتية تشيد بما فعلته نانسي عجرم في الفندق

روت إعلامية كويتية واقعة نادرة للفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، خلال وجودهما في أحد الفنادق.

وقالت الإعلامية ليلى أحمد عبر حسابها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، إنه أثناء إجراء لقاء إعلامي معها في الفندق، انسكبت قهوة على السجادة، لتعتقد أن عجرم ستتصل بخدمة الغرف لكي ينظفوا البقعة، لكنها فوجئت بالمطربة الشهيرة تركض إلى الحمام وأحضرت منه منشفة مبللة لمسح السجادة.

وأردفت أحمد أنه بعد أن نظفت نانسي عجرم السجادة، عادت إلى الحمام وبللت المنشفة مرة أخرى، ثم فركت السجادة حتى نظفتها تماما.

وأشارت ليلى أحمد أن تصرف نانسي عجرم يعكس مدى عفويتها، قائلة: “هذه هي الفنانة الجميلة نانسي عجرم، عذبة مرحة، ما عندها ادعاءات بحكي ما الو طعمه، وكلام كبير بالمثاليات”.

وتابعت: “حدّثتني عن جدّتها ووالدتها، وإنها كانت قبل الزواج تساعد في شغل البيت، وكما يقول اللبنانيون” رجليها على الأرض”، في إشارة لبساطتها.

من ناحية أخرى، علقت نانسي عجرم، أمس الأربعاء، على أحداث لبنان الجارية، مغردة عبر حسابها على موقع “تويتر”: “لكل من باع ضميره في بلدي، إن لم تكن تحمل هم الوطن فأنت هم على هذا الوطن”.

وتابعت: “الوطن.. أنا وأنت، وليس يا أنا.. يا أنت”.

​ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة لم يشهد لها مثيل، بعد أن خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 80% من قيمتها، في حين لامس سعر صرف الدولار في السوق السوداء عتبة تسعة آلاف ليرة.