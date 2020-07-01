دعوات الاشعال انتفاضة جديدة.. عشرات الالاف يشـاركون اليـوم الاربعاء في مسيرة غاضبة بمدينة غزة رفضاً لضم الضفة
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جرينتش+2 12:26
ذكريات رجل ثمانيني عن الزمن العمّاني الجميل

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