وزارة الصناعة والتجارة تسمح بعودة عمل مدن ومحلات الألعاب الترفيهية

قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين / رئيس لجنة لجنة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد، طارق الحموري، اليوم السبت، الموافقة على عودة عمل مدن التسلية والترويح السياحي في المنتجعات السياحية.

كما قرر الحموري الموافقة على تشغيل مدن ومحلات الألعاب الترفيهية والسماح بعقد الامتحانات الدولية ضمن شروط التباعد الاجتماعي وتدابير الصحة والسلامة العامة، وفق بيان لوزارة الصناعة والتجارة.

وقرر أيضا السماح لمراكز التربية الخاصة وذوي الإعاقة باستئناف تقديم الخدمات التعليمية ضمن شروط الصحة والسلامة العامة.

وأوضح أن القرار يأتي “استنادا للمادة (3) من التعليمات رقم (1) لسنة 2020 الصادرة بموجب أحكام الفقرة (ب) من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 وبناءً على توصية لجنة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد ولجنة الأوبئة”.