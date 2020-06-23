كتاب بولتون وعفن السياسة العنصرية الابتزازية الأمريكية

وسط حماس نتنياهو وفريدمان، وتحفظ كوشـنير وغانتس .. ادارة ترامب تناقش خطة الضم "التدريجية" في الضفة الغربية
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جرينتش+2 03:43
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