دائرة الجمارك تضبط 250 ألف كروز دخان مهرب في عمان

ضبطت مديرية مكافحة التهريب في دائرة الجمارك العامة اليوم الثلاثاء، 250 ألف كروز سجائر مهرب في إحدى مناطق العاصمة عمان، دخلت للمملكة بطريقة غير مشروعة (مهربة).

وقال مدير مديرية مكافحة التهريب وقائد الحملة العقيد جمارك، رائد أحمد الشياب إنه وردت معلومات لدائرة الجمارك العامة منذ أسبوع عن وجود كميات كبيرة من مختلف أنواع السجائر داخله للمملكة بطريقة غير مشروعة قانونيا (مهربة) في إحدى مناطق عمان.

وأضاف الشياب لوكالة “بترا” إن دائرة الجمارك ومديرية مكافحة التهريب والأجهزة الأمنية، وبعد ورود المعلومات بدأت بتقييمها والأماكن المتوقع تخزين المهربات فيها.

وبين الشياب انه تقرر بدء الحملة الساعة العاشرة من مساء أمس الاثنين، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، بمداهمة مكان تخزين المهربات، حيث استمرت الحملة حتى الساعة السابعة صباح اليوم الثلاثاء، ووجدت كميات كبيرة من السجائر المهربة بلغ عددها 250 ألف كروز من أنواع مختلفة، داخل منشآت ثقيلة (جسور حديدية محكمة الإغلاق).

ولفت الشياب إلى أن مدة الحملة كانت طويلة، موضحا أن المشاركين بالحملة قاموا بقص ونشر كميات كبيرة من الجسور الحديدية للوصول لكميات السجائر المهربة كافة، مشيرا الى انه سيتم عرض المهربات على النيابة العامة الجمركية لإجراء المقتضى القانوني.