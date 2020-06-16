توقيف شخص عبأ صهريجا بمياه غير صالحة للشرب في وادي السير

ضبطت وزارة المياه والري، في منطقة وادي السير حي القيسية، صهريج مياه وسائقه أمس الاثنين، لتعبئتهم مياه غير صالحة للشرب من مصادر ملوثة، والاعتداء على مياه نبعة وادي السير، المصدر الرئيسي للتزويد المائي للمنطقة، وإزالة المضخات والبرابيش المستخدمة من الموقع ومصادرتها، وازالة خطوط الكهرباء الممدودة بطريقة مخالفة من الموقع.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، انه تم ايقاف السائق، مؤكدة أن الهدف من الحملات وقف تعدي اصحاب الصهاريج وتعبئة المياه غير الصالحة للشرب.

واضافت انه بناء على معلومات وردت للوزارة عن الاعتداء، تم تشكيل فريق امني وفني من مكتب الادارة الملكية لحماية البيئة/ وزارة المياه والري لمتابعة موضوع تعبئة الصهاريج بمياه غير صالحة للشرب، كونه يمثل مساسا بصحة المواطنين.

واشار البيان إلى أنه وبالتنسيق مع متصرفية وادي السير ومدير المركز الأمني، تمت مداهمة الموقع وضبط خزان مياه أرضي كبير سعة 150 مترا مكعبا مليئا بالمياه غير الصالحة وغير المطابقة للمواصفة الاردنية لمياه الشرب رقم 286/2015 داخل منزل مجاور لنبعة وادي السير، ومركب عليه 3 مضخات غاطسة 4 انش وبرابيش عدد 3 لتعبئة الصهاريج، بحيث يستغرق تعبئة الصهريج سعة 16 متر مكعب نحو 5 دقائق.

وبين انه تم ازالة كافة المخالفات وتوقيف احد ابناء صاحب المنزل باعتباره المشرف على تعبئة الصهاريج، لاستكمال التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحق المعتدين والبحث جار عن اخرين.

وثمنت الوزارة في بيانها التعاون المثمر مع وزارتي الصحة والداخلية ومديرية الامن العام وقوات الدرك والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة على تعاونهم الدائم، مؤكدة انها ستواصل تنفيذ حملات صونا لحقوق المواطنين وحماية مقدرات المياه.

واهابت الوزارة بالمواطنين ضرورة الابلاغ عن مثل هذه الحالات بالاتصال على مركز الشكاوي الموحد 117116.

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