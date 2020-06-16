العدو يقصف عدة مناطق بقطاع غزة، ويقتحم مدناً في الضفة واحياءً برام الله لاعتقال 11 شاباً بينهم اسرى محررون/ فيديو

خانيونس – وكالات

شنت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، عدة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

فقد قصفت طائرة حربية إسرائيلية بدون طيار أرضًا في محيط مطار غزة الدولي شرقي مدينة رفح، فيما قصفت مدفعية الاحتلال (مرصدا) شرقي بلدة القرارة شرقي محافظة خان يونس.

وبالتزامن، قصفت مدفعية الاحتلال نقطة لـ”حماة الثغور” شرقي بلدة وادي السلقا شرقي مدينة دير البلح شرقي المحافظة الوسطى.

وقال بيان لجيش الاحتلال إن طائرة عسكرية أغارت على بنية تحتية تستخدم لنشاطات تحت أرضية تابعة لحركة حماس في جنوب قطاع غزة.

وأضاف أن دباباته قصفت مواقع عسكرية تابعة لحماس، مشيرا إلى أن الغارات جاءت ردًا على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه “إسرائيل” في وقت سابق هذا المساء.

اقتحام عدة مدن في الضفة الغربية

كما شن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين خلال اقتحام مدن عدة في الضفة الغربية، بزعم أنهم مطلوبون لديه.

فقد اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة سبسطية بشمال مدينة نابلس، وأغلقت الموقع الأثري أمام المواطنين، دون معرفة الأسباب.

وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم: “إن البلدة تتعرض بشكل ممنهج لاقتحامات المستوطنين وجنود الاحتلال، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة على المعالم الأثرية في البلدة”.

وفي بلدة يعبد بجنوب غرب مدينة جنين، تم اعتقال شابين ومداهمة عدة منازل، كما تم اقتحام عدة أحياء بمدينة رام الله واعتقال 10 فلسطينيين، بينهم أسرى محررون سابقا.

وشهد فجر اليوم الثلاثاء مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في بعض الأحياء التي تم اقتحامها.

وقالت وكالة صفا ان قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت، فجر الثلاثاء، 11 مواطنًا من مدن الضفة الغربية المحتلة ومخيماتها، بينهم أسرى محررين.

واقتحمت قوات الاحتلال فجرًا حي الطيرة ومخيم الأمعري بمدينة رام الله وسط الضفة، واعتقلت شابين أعقبها اندلاع مواجهات.

وشرع جنود الاحتلال بمداهمة منازل، فيما اندلعت مواجهات مع عشرات الشبان ألقى خلالها الجنود القنابل الغازية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وتم استهداف الصحفيين والطواقم الطبية.

واعتقلت قوات الاحتلال برام الله الطالب في جامعة بير زيت حمزة زلوم ونقلته إلى جهة مجهولة.

وفي الوقت نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري وسط رام الله واعتقلت الشاب حمزة البس بعد مداهمة منزل أسرته وتفتيشه.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال فجراً، ثلاثة مواطنين خلال مداهمات في بلدة يعبد جنوب المدينة، واعتقلت شابا على حاجز عسكري.

وقالت مصادر محلية لـ “صفا” إن العشرات من جنود الاحتلال داهموا يعبد واعتقلوا الشابين حافظ إبراهيم وجيه أبو بكر وعامر عبد الرحمن بعجاوي وفتشت منزليهما.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم المواطن حمزة خيري جيتاوي من جنين خلال مروه على حاجز عسكري مفاجئ قرب طولكرم ونقلته إلى جهة مجهولة.

وفي محافظة الخليل، أفادت مصادر أمنية لوكالة “وفا” باعتقال قوات الاحتلال المواطنيْن رائد يقين الجعبري، ويونس عرفات بصل (39 عاما) من بلدة يطا، عقب تفتيش منزليهما.

وذكر الناشط الإعلامي محمد عوض أن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت أمر شمالا، واعتقلت ثلاثة أسرى محررين، وهم: وحيد حمدي زامل ابو مارية (52 عاما)، ومحمد شحدة حسن الصليبي (22 عاما)، وسليمان جودات سليمان بحر (21 عاما)، والمواطن نور محمد نايف الصليبي (18 عاما).

وأكد عوض أنه تم نقل المعتقلين الى معسكر عتصيون شمال بيت أمر، ليرتفع عدد المعتقلين من البلدة منذ بداية الشهر الجاري إلى تسعة.

مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام أحياء في مدينة رام الله فجر اليوم pic.twitter.com/hleqVx0aST — وكالة شهاب (@ShehabAgency) June 16, 2020

مواجهات مع الاحتلال في رام الله والجيش يشن حملة اعتقالات طالت 10 مواطنين بينهم أسرى محررين pic.twitter.com/hUJMCQKkwx — وكالة شهاب (@ShehabAgency) June 16, 2020