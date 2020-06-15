بدء العطلة الصيفية لطلبة المدارس ايذانا بانتهاء العام الدراسي

بدأت اعتبارا من اليوم الاثنين العطلة الصيفية لطلبة المدارس في المملكة ايذانا بانتهاء العام الدراسي 2020/2019، بعد انتهاء الاختبارات المدرسية النهائية،امس، لطلبة المدارس الحكومية من الصف الرابع وحتى الثاني عشر، التي اجرتها وزارة التربية والتعليم عبر منصة درسك وبدأت بالرابع من شهر حزيران الحالي.

وقال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، اليوم الاثنين، إن العدد التراكمي للطلبة الذين تقدموا للاختبارات النهائية عبر المنصة بلغ مليونين و 698 الفا و 405 طلاب، وبنسبة مشاركة بلغت 75 بالمئة، فيما بلغ العدد التراكمي للطلبة الذين تقدموا للاختبارات بالجولة الاولى في شهر نيسان الماضي عبر المنصة مليونًا و 128 ألفا و 986 طالبا وطالبة، وبنسبة مشاركة بلغت 82 بالمئة. وبين الدكتور النعيمي ان بقية الطلبة الذين لم يشاركوا في الجلسات الاختبارية عبر المنصة في الجولتين الاولى التقييمية والثانية النهائية، تم تقييمهم من معلميهم وآثروا عدم التقدم للاختبارات عبر المنصة.

وأوضح ان المعلمين رصدوا علامات الطلبة في رياض الاطفال والصفوف الثلاثة الاولى، في محطات التقييم الاربعة لهذا الفصل انسجاما مع سياسة تقييم هذه الصفوف المتبعة في الوزارة.

وقال ان نتائج الطلبة لجولة الاختبارات النهائية سيتم تحميلها على منصة (أوبن اميس) خلال الأيام المقبلة، ليتاح للطلبة وأولياء الأمور الاطلاع عليها ومن ثم استخراج الشهادات المدرسية بعد تدقيقها من قبل الهيئات التدريسية والإدارية تمهيدا لاعتمادها.

واعرب الدكتور النعيمي، بمناسبة انتهاء الاختبارات المدرسية والعام الدراسي، عن شكره لجميع الطلبة على تفاعلهم الإيجابي والكبير مع منظومة التعليم عن بعد التي أطلقتها الوزارة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، وحرصهم على مواصلة تعلمهم والتقدم للاختبارات رغم تداعيات الجائحة.

كما أعرب عن تقدير الوزارة للدور الكبير للزملاء المعلمين والمعلمات وما بذلوه من جهود قيِّمة خلال هذه الجائحة لاستدامة التعليم والتفاعل مع طلبتهم، مشيدا كذلك بدور اولياء الأمور الذين جسدوا أروع صور الشراكة والمسؤولية والمتابعة والحرص على تعلم أبنائهم وبناتهم.

واشاد بالدور الهام لكوادر الوزارة من معلمين وإدارات مدرسية ومشرفين واختصاصيي الاختبارات والجودة والمناهج، وكوادر مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا التعليم، على جهودهم الكبيرة في انجاز المحتوى الالكتروني والاختبارات التقييمية وتقديمه للطلبة بأفضل الوسائل، وبما يقيس تعلمَهم وما اكتسبوه من مهارات وقدرات خلال عملية التعليم عن بعد.

واعرب عن تقدير الوزارة لشركائها في منظومة التعليم عن بعد والاختبارات المدرسية التقييمية والنهائية، والمتمثلة بوزارة الاقتصاد الرقمي، والتلفزيون الأردني، وموضوع، وأبواب، وجو أكاديمي، وإدراك ومؤسسة إنجاز، لما بذلوه من جهود وتعاون مع الوزارة لاستدامة التعليم عن بعد، ودعم جهودها لضمان حق الطلبة في الحصول على التعليم خلال هذه الجائحة.

وأكد الدكتور النعيمي، ان المحتوى الإلكتروني، سيكون متاحا للطلبة خلال العطلة الصيفية عبر منصة درسك، مبينا انه سيتم قريبا إضافة محتوى إثرائي ولا منهجي حول مهارات البرمجة والتصميم والفنون والخط العربي والريادة واللياقة البدنية، لتمكين الطلبة من مواصلة تعلمهم خلال العطلة الصيفية.

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