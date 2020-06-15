اردوغان يفتح جبهة ثالثة مع العراف بعد الجبهتين السورية والليبية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، امس الأحد، إطلاق عملية “المخلب-النسر” العسكرية شمال العراق ضد تنظيم “حزب العمال الكردستاني”.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان على حسابها في موقع “تويتر”: “انطلاق عملية المخلب – النسر. وطائراتنا تدمر جحور الإرهابيين فوق رؤوسهم”.

ونفذت القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن “ذلك يأتي ردا على هجمات شنها أو خطط لها عناصر “حزب العمال الكردستاني”، الذي تحاربه تركيا على مدار أكثر من 3 عقود داخل البلاد وخارجها”.

ويخوض “حزب العمال الكردستاني” تمردا على الدولة التركية منذ 1984، وتصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. وفي الصراع الدائر قتل أكثر من 40 ألف شخص.