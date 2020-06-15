مصدر ميداني سوري لـ"سبوتنيك": معركة إدلب على الأبواب بعدما اتاحت تركيا لعصابات المسلحين مهاجمة مواقعنا مراراً
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إذاعة عبرية : جيش الاحتلال يستعد للتدهور الأمني مع غزة بدفع وتصعيد من حركة الجهاد الاسلامي

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