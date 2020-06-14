عبد الحكيم عبد الناصر يوبخ الملياردير القبطي نجيب ساويرس بعدما تهجم على القائد الخالد: انت واموالك إلى مزبلة التاريخ
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جرينتش+2 11:05
العسعس يؤكد أن التهرب الضريبي يُعامل معاملة غسيل الأموال

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