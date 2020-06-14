العسعس يؤكد أن التهرب الضريبي يُعامل معاملة غسيل الأموال

عمان 14 حزيران (بترا)- قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن الحكومة اعتمدت برنامجا عالي المستوى للحد من التهرب الضريبي، مؤكدا عدم وجود نية لدى الحكومة لرفع الضرائب.

وأوضح العسعس، خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء اليوم الأحد، أن الحكومة قامت بعمليات مكثفة لمكافحة التهرب الضريبي من خلال التدريب ونقل الخبرات على مدار الشهور السابقة، موضحا أن الأردن يعتمد استراتيجية لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين فرص التنافس الاستثماري، الأمر الذي سيحافظ على حقوق المستثمرين ويحسن من صورة الأردن كبيئة جاذبة للاستثمار تطبق قوانين ضريبية عادلة.

وبين أن التهرب الضريبي يعامل معاملة غسيل الأموال، مشيرا الى أن التجريم القانوني للتهرب كبير وذلك لتلاعبه بالحسابات المالية. وبين أن المداهمات الضريبيّة لبعض المواقع هي الخيار الأخير بعد عمليّات تقصٍّ واسعة، مؤكداً تركيز الحكومة على العدالة الضريبية وتوزيع العبء الضريبي بشكل عادل.

وأشار إلى أن الضرائب الاستهلاكية لا تفرق بين الغني والفقير مثل ضريبة المبيعات، مؤكدا أن ضريبة الدخل ضريبة عادلة، وقد ارتأت الحكومة التركيز على التحصيل الضريبي عبر الضرائب المباشرة.

وقال، إن الأولوية الرئيسة تتمثل بتغيير الثقافة الضريبيّة، مشيراً إلى أن الإجراءات الحكومية لمكافحة التهرّب الضريبي ليست بسبب تداعيات وباء كورونا بل سابقة عليها.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة