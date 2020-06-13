وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 7 حالات، مقابل تسجيل 38 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 953
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هزلت.. نائب رئيس أركان الجيش الإثيوبي يتحدى مصر السيسي “التي تعرف جيدا كيف يمكننا إدارة الحرب اذا حان وقتها”

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