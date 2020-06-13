تحية الشرف والمروءة للمنتصرين لغزة

تحية الشرف والمروءة، والنخوة والشهامة، والنبل والأصالة، لكل المناصرين لغزة والمتضامنين معها، والمدافعين عنها، والعاملين لرفع الظلم عنها…

تحية إجلالٍ وإكبارٍ لكل المؤيدين لها، والساعين لتخفيف الحصار عنها، وكسر الطوق المفروض عليها، ومد شرايين الحياة إليها…

تحية للمتألمين من أجل غزة وأهلها، والمنشغلين بها وبهمومها، والساعين لمساعدة أهلها وإنهاء معاناة سكانها وتخفيف الأعباء عنهم…

تحيةَ تقديرٍ وشكرٍ لكل الأصوات العالية المدافعة عن غزة وأهلها، وللأحرار الثائرين من أجلها، والصادقين الغاضبين بسببها، والعاملين بجدٍ في الليل والنهار لنجدتها وغوث أهلها…

لا تتركوا غزة وحيدةً فتغرق، ولا ضعيفةً فتكسر، ولا معزولةً فتعصر، ولا محتاجةً فتذل، ولا عاجزةً فتسقط، ولا تتخلوا عنها فيأتي دوركم وينقلب العدو عليكم، وينشغل بكم ويفرض شروطه عليكم، إلا أن تخنعوا له وتذلوا، وتسلموا له الراية وتطأطأوا له الرأس وتخفضوا له الجبين….

بل كونوا معها ومع فلسطين الأرض والمقدسات تعزوا، وبها تسمو، وبالانحياز إليها تنتصروا، وبالتضامن معها تقووا، وبالقتال من أجلها وإلى جانب أهلها تحفظوا أنفسكم وتصونوا مستقبلكم، وتكتبوا أسماءكم وبلادكم في سجل الخالدين….

غزة أيها السادة ترفع الرأس، وتصنع الكرامة، وتصون الأمة، وتدوذ عن حياضها، وتضحي بشرفٍ نيابةً عنها … فكونوا معها ومع أهلها، انصروهم وقفوا معهم، ساندوهم وساعدوهم، وساهموا في النصر الذي يصنعون، والثبات الذي عليه يصرون، والثقة التي بها يباهون، فإن نصرهم لكم نصرُ، وإن عزهم لكم عزُ…..