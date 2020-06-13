ازاحة اسم السلطان العثماني سليمان القانوني عن شارع في الرياض

أزالت أمانة الرياض، لافتة كُتب عليها اسم السلطان العثماني “سليمان القانوني”، من أحد شوارع العاصمة السعودية، فيما يبدو أنه قرار بتغيير اسم الشارع، بالتزامن مع توتر في العلاقات بين السعودية وتركيا.

ولم تعلن أمانة الرياض عن خطوتها، لكن مدونين سعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صورا لعمال يقومون بإنزال اللافتة من عمود إنارة في الشارع.

ولم يكشف أحد عن الاسم الجديد الذي تم اختياره كبديل.

ولم تشهد العلاقات بين تركيا والسعودية، مرحلة تدهور لهذه الدرجة التي شهدتها في ظل حكم ولي عهد المملكة الأمير “محمد بن سلمان”، بل كانت السعودية دائماً في مقدمة اهتمامات أنقرة وبقيت العلاقات بمستوى جيد بين هاتين الدولتين السنيتين.