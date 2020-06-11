مثلما اشعلت اصابع امريكا حرائق “الربيع العربي”.. مصرع جورج فلويد يطلق انتفاضات “الربيع الأمريكي”

في مقابلة مع “سبوتنيك”،علق مراقبون سياسيون أتراك على الاحتجاجات ضد عنف الشرطة والعنصرية، التي بدأت في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد، لتصل إلى دول أوروبا مثل: ألمانيا وفرنسا والسويد والنمسا وبلجيكا.

وقد عزا الكاتب والباحث التركي أيدين جينغي هذه الاحتجاجات واسعة النطاق إلى سخط الشعب الامريكي الهائل على إدارة ترامب، فيما قال الباحث السياسي التركي محمد علي غولر إن الخطابات المستقبلية “ستتحول حتمًا إلى استياء واحتجاجات ضد النظام الرأسمالي الغربي بأكمله”، وقد تضع هذه التحركات الأساس الرئيس لـ “الربيع الأمريكي”.