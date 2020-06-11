الرئيس الأسد يعفي عماد خميس من منصب رئيس الوزراء ويكلف حسين عرنوس بدلا منه

أصدر الرئيس السوري المرسوم رقم 143 للعام 2020، القاضي بإعفاء رئيس الوزراء عماد محمد ديب خميس من منصبه، وتكليف حسين عرنوس بدلا منه.

وقد كلّف الرئيس الأسد المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء إضافة لمهامه كوزير للموارد المائية، وتستمر الحكومة بأعمالها لحين انتخاب مجلس وزراء جديد، بحسب وكالة أنباء “سانا”.

ونشرت رئاسة الجمهورية السورية على حسابها في “فيسبوك” اليوم الخميس، أن “الرئيس الأسد أصدر مرسوما أعفى به خميس من مهامه برئاسة الحكومة السورية وعين عرنوس بدلا منه”.

وفي مرسوم آخر “أعلن الرئيس الأسد تكليف عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء إضافة لمهامه على ان تستمر الحكومة بأعمالها لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد”.

وفي 7 أيار/مايو الماضي أعلن الرئيس الأسد تأجيل الانتخابات التشريعية إلى 19 تموز/يوليون بسبب تفشي وباء كورونا بالبلاد.

يذكر أن خميس شغل منصب رئيس وزراء سوريا منذ 3 تموز/يوليو 2016.

وتعاني سوريا من أزمة اقتصادية حيث انخفضت قيمة العملة إلى مستويات قياسية في الأيام القليلة الماضية.

والمهندس عرنوس من مواليد إدلب عام 1953، تخرج من كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب عام 1978 وتسلم رئاسة فرع نقابة المهندسين بإدلب 1989-1994، ومدير الشركة العامة للطرق بين عامي 1992 و2002 ومعاون وزير المواصلات من 2002 إلى 2004 ومدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية منذ عام 2004 حتى 2009، وعين محافظا لدير الزور منذ عام 2009 حتى 2011 ومحافظا للقنيطرة عام 2011 ووزيرا للأشغال العامة والإسكان عام 2013 حتى تاريخ 26-11-2018 حيث تمت تسميته وزيراً للموارد المائية.