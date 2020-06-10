وزارة التعليم العالي تدعو الطلبة الدارسين في الخارج لتعبئة بياناتهم

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة الأردنيين الدارسين في الخارج سواءً المبتعثين على نفقتها أو على نفقتهم الخاصة بجميع الدرجات العلمية إلى الدخول إلى بوابة الطلبة الأردنيين الدارسين بالخارج على الرابط http://rce.mohe.gov.jo/sa/ ، لتعبئة نموذج البيانات الموجود عليها.

ويأتي ذلك لتتمكن الوزارة من متابعة أحوال الطلبة ومشكلاتهم التي قد يتعرضون لها خلال فترة دراستهم، ومحاولة حلها.

وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم الاربعاء، أنها قد تضطر لاحقاً لوقف صرف أي من المخصصات المالية للطلبة المبتعثين على نفقتها إلا لمن قام بإدخال بياناته على هذه البوابة، موضحة أنه سيتم ربط إصدار كتب إثبات الطالب، وعدم الممانعة من الدراسة في الخارج، إضافةً إلى استكمال إجراءات معادلة الشهادات غير الأردنية (بعد تخرج الطالب) بقيامه بإدخال البيانات المطلوبة على هذه البوابة.

يشار إلى أن الوزارة تهدف من تفعيل هذه البوابة إلى المحافظة على مصلحة أبنائها الطلبة الدارسين في الخارج وحصر أعدادهم وتوفير قاعدة بيانات كاملة عنهم مصنفة حسب التخصص والدرجة والدولة تُمكن الوزارة من العودة إليها وقت الحاجة.

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