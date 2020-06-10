تعافي اخر 5 حالات كورونا بمستشفى الملك المؤسس اليوم

غادرت آخر خمس حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد قسم العزل بمستشفى الملك المؤسس، بعد تماثلها للشفاء، بحسب مدير عام المستشفى الدكتور محمد الغزو.

وقال الغزو في تصريحات صحفية، اليوم الاربعاء، “انه بخروج اخر خمس حالات اليوم بعد تماثلها للشفاء التام، لم يتبق بالمستشفى اي مصاب بالفيروس او حالة موجودة بقسم العزل الصحي احترازيا”، لافتا الى ان الحالات التي غادرت المستشفى اليوم انتقلت للحجر المنزلي لمدة 14 يوما، بحسب البرتوكول الصحي المعمول به.

واعرب الغزو عن امله ان لا يتم تسجيل اي حالة جديدة تستدعي الدخول مجددا، وهو الامر الذي يتطلب مزيدا من الحرص والحذر وتطبيق التباعد الاجتماعي، اضافة الى اتخاذ جميع وسائل واحتياطات السلامة العامة.

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