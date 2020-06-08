شرب الماء يزيد صحة ونضارة البشرة لدى النساء

في احدث صيحات الجمال، يتوجه اطباء وخبراء الجمال للنساء بالنصائح التالية..

احصلي على بشرة مشدودة عن طريق كمية كبيرة من الماء.

جسمك بحاجة دائمة وماسة لكمية كافية من الماء يومياً للحفاظ على صحتك، والجلد كذلك.

إذا لم تحصل بشرتك على كمية كافية من الماء، فتصبح جافة وباهتة وأكثر عرضة للشيخوخة وحب الشباب.

وهذه ابرز فوائد شرب الماء لصحة ونضارة البشرة.

تقليل التجاعيد

كلما زادت كمية شربك للماء، كلما قل عدد التجاعيد والخطوط الدقيقة على وجهك، لأن شرب الماء يساعد بشرتك في الحفاظ على الرطوبة، مما يزيد من مرونة البشرة.

فكلما كانت بشرتك أكثر مرونة، كلما قل عدد التجاعيد التي ستظهر.

إزالة حب الشباب

حب الشباب لدى البالغات شائع بشكل كبير، فهناك عدد كبير من النساء اللواتي يعانين من حب الشباب. فهي مشكلة جلدية شائعة يمكنك تخفيفها والتخلص منها عن طريق شرب كمية كافية من الماء. فالماء يساعد في طرد السموم من الجلد وتقليص المسام، مما يجعلها أقل عرضة للانسداد ولإفراز الزيت.

تصغير المسام

كلما زادت كمية الماء التي تشربينها، زاد توازن الزيت والماء على سطح بشرتك. ويمكن أن يساعد ذلك في تقليل حجم المسام وتقليل ظهور حب الشباب وبالتالي تقليل البقع.

بشرة أقل ترهلاً

من الطرق الرائعة للمساعدة في شد الجلد حول خط الفك والمعدة والذراعين والساقين هو شرب المزيد من الماء. وذلك لأن الماء يساعد على تحسين مرونة الجلد مما يجعله اقل عرضة للترهل.

المصدر: مجلة هي