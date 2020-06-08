الحكومة تقرر حل مجلس نقابة الاطباء وتعين لجنة لممارسة صلاحياته

قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدت أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الموافقة على حل مجلس نقابة الأطباء الاردنية ، وتعيين لجنة لممارسة صلاحياته ومهامه برئاسة وزير الصحة وعضوية عدد من المختصّين.

ويأتي هذا القرار استنادا لأحكام المادة (75) من قانون نقابة الأطباء الأردنية رقم (13) لسنة 1972.

وتضم اللجنة التي يرأسها وزير الصحة الأعضاء التالية أسماؤهم:

1- الدكتور محمد عبد رسول سليمان الطراونة/ قطاع خاص.

2- الدكتور محمد محمود عبد اللطيف البربراوي/ قطاع الجامعات.

3- الدكتور معاذ أحمد محمود عربيات/ قطاع خاص.

4- الدكتور إبراهيم هاني عبد المجيد الزيود/ وزارة الصحة.

5- الدكتورة ميسم وعد عكروش/ قطاع خاص.

6- الدكتور يلدار أمين محمود شفاقوج/ وزارة الصحة.

7- الدكتور عصام حمزة ” محمد سعيد” الشريدة/ قطاع خاص.

8- الدكتور شوقي صبحا/ ممثل مكتب النقابة في القدس.