وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 15 حالة، مقابل تسجيل 11 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 795
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وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 15 حالة، مقابل تسجيل 11 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 795

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