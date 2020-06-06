وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 15 حالة، مقابل تسجيل 11 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 795

عمان 6 حزيران( بترا)- سجلت وزارة الصحة، اليوم السبت، 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 10 حالات غير محليّة، وحالة واحدة محليّة.

كما سجلت الوزارة 15 حالة شفاء ، منها 10 حالات في مستشفى الأمير حمزة، و5 في مستشفى الملكة علياء.

وتوزعت الاصابات وفق الموجز الاعلامي الصادر عن الوزارة ، بواقع 9 اصابات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري؛ منهم 3 أردنيين، و6 من جنسيّات أخرى تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع.

كما سجلت اصابة لاردني قادم من خارج المملكة ( كازاخستان) في احد فنادق الحجر، وحالة مخالطة لأحد المصابين في محافظة العاصمة.

وقالت الوزارة ان إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة قد ارتفع إلى 795 حالة.. واضافت انه تم اليوم إجراء 4090 فحصاً مخبريّاً، ما يرفع العدد الاجمالي للفحوصات التي أجريت حتى الآن الى 217905 فحوصات.

واكدت الوزارة : في ضوء تنفيذ خطّة فتح القطاعات اليوم السبت، وفي ظل الوصول إلى مستوى “معتدل الخطورة” المشار إليه باللون الأزرق وفق مصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا، يتعين ضرورة التقيّد بتعليمات السلامة والوقاية، وفي مقدّمتها الحفاظ على التباعد الجسدي وارتداء الكمّامات، تجنبا لاية انتكاسة على المستوى الوبائي والعودة إلى تشديد الإجراءات وفقاً للمعايير التي تضمّنتها المصفوفة.

ودعت الى الاطلاع على خطة فتح القطاعات، ومصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا على الرابط التالي: https://corona.moh.gov.jo/ar/Together-to-Reopen .

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