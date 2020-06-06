وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 5 حالات، مقابل تسجيل 19 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 784
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جرينتش+2 08:12
ردا على (الدكتور الإماراتي) وهو يطالب بأن تكون قيادة الأمة.. خليجية

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