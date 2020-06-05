الأمن العام يشيد بالتزام مصلي الجمعة بالارشادات الصحية

اشادت مديرية الأمن العام، بالتزام المصلين بالارشادات الصحية وتحقيق التباعد الجسدي والتعاون الكبير مع رجال الأمن الذين تواجدوا في امام المساجد لخدمتهم .

وكان مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة قد أوعز إلى كافة وحدات وتشكيلات الأمن العام بتسخير كافة الجهود لخدمة مصلي الجمعة، وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لهم لأداء الصلاة ضمن شروط السلامة العامة.

ونفذت مديرية الأمن العام خطة أمنية مجتمعية في المساجد، من خلال أكثر من 32 ألف رجل أمن قاموا بتعقيم وتطهير المساجد قبل موعد الصلاة، وعملوا على توزيع أدوات السلامة العامة، وتجنب التجمع والازدحام، وتحديد أماكن أداء الصلاة للمصلين بما يحقق التباعد الجسدي.

كما تواجدت كوادر الدفاع المدني وطواقم الإسعاف الراجلة في محيط المساجد لتقديم الخدمات في الحالات الطارئة وللتأكيد على شروط الوقاية والسلامة، في إطار التعليمات التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

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