انخفاض على درجات الحرارة اليوم باقل من معدلها السنوي

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم الأربعاء، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير غبارا خفيفا في مناطق البادية.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، ترتفع درجات الحرارة غدا، لتسود أجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبيا في مناطق البادية والسهول، بينما تكون حارة في الأغوار والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتبقى الأجواء، الجمعة، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبيا إلى حارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة تتحول مساء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 28 – 17 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 22 – 12، وفي مرتفعات الشراة 23 – 11، وفي مناطق البادية 32 – 16، وفي مناطق السهول 28 – 15، وفي الأغوار الشمالية 31 – 18، والأغوار الجنوبية والبحر الميت 34 – 22، وخليج العقبة 36 – 23 درجة مئوية.

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