[استبيان] التعليم عن بعد في المنطقة العربية: الواقع والطموح

في المنطقة العربية 13 مليون طفل وشاب غير ملتحقين بالمدرسة بسبب النزاعات، أُضيف إليهم 100 مليون متعلم تأثر بإغلاق المدارس في الفترة الراهنة، وفقًا للمرصد العالمي لإغلاق المدارس الناجم عن تفشي فيروس كورونا. وفي هذا السياق، اعتمدت بعض البلدان العربية، كبلدان من مناطق مختلفة حول العالم، وسائل التعلم عن بعد لتوفير موارد تعلمية بديلة للتلاميذ خلال فترة تعليق الدروس، فيما أبدت بلدان عربية أخرى عن رغبتها في اعتماد هذه الوسائل. لكنّ الهوة الرقمية في المنطقة تشكل مصدر قلق نظرًا إلى أن أكثر من نصف سكان الدول العربية (51 في المائة) لا يستخدمون الانترنت أو الإنترنت على الهاتف وفقًا للرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وعليه، أطلق مكتب اليونسكو بيروت دراسة استقصائية لتحديد ومعرفة تأثير جائحة كورونا على تعليق التعليم في الدول العربية بما يخص الخيارات والوسائل التي اعتمدتها المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة، ومدى ملاءمة هذه الخيارات للمعلمين، والمتعلمين، وأولياء الأمور على حد سواء، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم المعوقات التي واجهت عملية التعليم عن بعد وأهم الخطوات التي ينبغي اتخاذاها لتيسير عملية التعليم عن بعد.

تنقسم هذه الدراسة الاستقصائية إلى 5 استبيانات، يستهدف كل منها فئة محددة. الرجاء زيارة الرابط المناسب أدناه لملء في الاستبيان. شاكرين حسن تعاونكم ومساعدتكم.

الموعد النهائي للمشاركة: الأربعاء 10 حزيران/يونيو 2020

1. لأولياء الأمور https://forms.gle/YMCCvdwXviZYGty58

2. للمتعلمين https://forms.gle/ADmHBvMtS81J59YM8

3. موجه للمعلمين https://forms.gle/VbKqvukt6LM2B3bK7

4. للوزارة https://forms.gle/xochaoH1yxAAuHY16

5. لمديري المدارس https://forms.gle/MEmxN1sbtAUVvegL9

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال

حجازي إدريس إبراهيم (h.idris@unesco.org) أو أريوم جانج (a.jang@unesco.org)