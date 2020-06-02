في رسالة صوتية… رجاء الجداوي تتحدث بصوت واهن من المستشفى عن شفائها ببطء من كورونا/ فيديو

أكدت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، مساء امس الاثنين، أنها لا تعرف موعد مغادرتها المستشفى بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الجداوي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، إلى أن عملية شفائها تتم ببطء ولكن حالتها الصحية – رغم قصر نفسها الآن – تتحسن إلى الأفضل.

وقالت الفنانة المصرية في تسجيل صوتي: “أنا بخير وأتحسن وإن كان ببطء، لكن نفسي أصبح قصيرا، الحمد لله على كل شيء”.

وطالبت الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية. مشيدة بدور الدولة في تخطي أزمة كورونا.

ونوهت الجداوي بأن زيادة الحالات قد يصعب الأمر على الدولة اقتصاديا في توفير العلاج اللازم. كما شكرت جماهيرها التي سألت عليها ودعت لها.

وكانت رجاء الجداوي قد صرحت من قبل أنها لا تعرف موعد خروجها من المستشفى أو أي تطورات عن صحتها. ‏

وأصيبت الفنانة المصرية الكبيرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل في محافظة الإسماعيلية يوم 24 مايو/ أيار المنصرم.