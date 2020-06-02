بدء الاختبارات النهائية المدرسية للفصل الدراسي الثاني بعد غد عبر منصة درسك

تبدأ يوم بعد غد الخميس الاختبارات النهائية المدرسية لطلبة الصفوف من الرابع الأساسي وحتى الحادي عشر للأردنيين وغير الأردنيين، بمن فيهم أبناء الأردنيات في المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية والمدارس التابعة لوزارة الأوقاف.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن الاختبارات ستجرى عبر منصة درسك التي أطلقتها ضمن منظومتها للتعليم عن بعد، منذ تعليق دوام المدارس في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ان دخول الطلبة إلى المنصة لتقديم الاختبارات سيكون متاحا من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة السادسة مساء، وباستخدام الرقم الوطني للطلبة الأردنيين والرقم التعريفي للطلبة غير الأردنيين وأبناء الأردنيات.

وبينت الوزارة أن الاختبارات التي ستتم عن طريق جلسات، مدة كل جلسة ساعتين، بحيث تشمل الجلسة مادة دراسية واحدة أو أكثر، وبأسئلة موضوعية من نوع اختيار من متعدد، في الوقت الذي تشمل جميع الاختبارات محتوى ومهارات المادة الدراسية للفصل الدراسي الثاني بأكمله. ودعت الوزارة الطلبة إلى ضرورة استكمال الإجابة لجميع الأسئلة قبل الخروج من الامتحان؛ حيث لا يسمح النظام للطالب العودة إلى الاختبار بعد الخروج منه لأي سبب من الأسباب. وبينت أن الاختبارات على منصة درسك مجانية بالكامل ولا يتم الخصم من حزم الإنترنت، مؤكدة أنه في حال رصد المعلمون والمعلمات علامة نهائية لأي طالب أو طالبة فسيتم اعتمادها من قبل الوزارة.

وتنتهي الاختبارات، بحسب البرنامج المعلن في وقت سابق، يوم الأحد الرابع عشر من حزيران الحالي.

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