بيلوسي تتهم ترامب بإشعال فتيل الفتنة "وهو جبان وضعيف وخطير"، ومنظمة العفو الدولية تندد بالعنف المفرط الذي استخدمته الشرطة ضد المتظاهرين
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جرينتش+2 04:08
“المياه” تنفذ حملة امنية لازالة اعتداءات على خطوط رئيسية بالموقر

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