بيلوسي تتهم ترامب بإشعال فتيل الفتنة "وهو جبان وضعيف وخطير"، ومنظمة العفو الدولية تندد بالعنف المفرط الذي استخدمته الشرطة ضد المتظاهرين
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جرينتش+2 11:34
“أنتيفا”.. الحركة اليسارية التي أثارت رعب ترامب وسارع لدمغها بالارهاب

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