أجواء ربيعية معتدلة في المرتفعات وحارة نسبيا بباقي المناطق

ترتفع درجات الحرارة قليلا اليوم الثلاثاء، وتسود أجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبيا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية تنشط على فترات، تصبح مثيرة للغبار في العديد من المناطق.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ غدا انخفاض على درجات الحرارة لتصبح الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ يوم الأربعاء ارتفاع على درجات الحرارة، وتسود أجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبيا في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية خفيفة السرعة تتحول بعد الظهر الى غربية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 30 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 11، وفي مرتفعات الشراة 27 – 12، وفي مناطق البادية 34 – 15، وفي مناطق السهول 29 – 13، وفي الأغوار الشمالية 34 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 34 – 16، وفي البحر الميت 34 – 20، وفي خليج العقبة 36 – 20 درجة مئوية.

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