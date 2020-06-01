ارحل.. جماهير "الربيع الامريكي" تشعل الحرائق في محيط البيت الابيض مطالبة برحيل ترامب الذي اختبأ كالفأر تحت الارض/ فيديو
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جرينتش+2 12:01
ضمن صفقة القرن.. مفاوضات سرية بين السعودية وإسرائيل برعاية أمريكية لمشاركة الاردن في تشكيلة دائرة الأوقاف بالقدس

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