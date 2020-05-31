أجواء معتدلة في معظم المناطق وحارة نسبيا في الأغوار

ترتفع درجات الحرارة اليوم الأحد لتكون ضمن معدلاتها السنوية، وتصبح الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خلال ساعات المساء، وتثير الغبار في مناطق البادية.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء غدا الاثنين ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تثير الغبار في شرق المملكة.

ويطرأ الثلاثاء ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول تدريجيا لتصبح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ما يؤدي إلى تزايد الغبار في الجو تدريجيا في العديد من مناطق المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 29 – 14، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 11، وفي مرتفعات الشراة 25 – 11، وفي مناطق البادية 31 – 15، وفي مناطق السهول 28 – 14، وفي الأغوار الشمالية 34 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 23، وفي البحر الميت 34 – 24، وفي خليج العقبة 34 – 21 درجة مئوية. –(بترا) ع ش/و م31/05/2020 08:10:57

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