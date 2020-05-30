وفقا لـ “معاريف”.. رئيس الموساد اجتمع سرا بقيادات مصرية بالقاهرة لبحث تداعيات ضم المستوطنات والغور للسيادة الإسرائيلية

اعلنت صحيفة “معاريف” العبرية.ان رئيس الموساد يوسي كوهين، قد اجتمع سرا بشخصيات قيادية مصرية، الأسبوع الماضي بالقاهرة.

وقالت الصحيفة العبرية، صباح اليوم السبت، إن كوهين اجتمع قبل عدة أيام برئيس جهاز المخابرات عباس كامل، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، سرا بالقاهرة.

وبحسب معاريف، فقد ناقش كوهين مع كامل وشكري، صفقة القرن، وضم مستوطنات الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، والأوضاع بقطاع غزة( التهدئة)، ومواضيع أخرى.

وفي التفاصيل فان الهدف الأساسي من الزيارة “تمثّل في بحث عدد من الإجراءات الخاصة بخطة الحكومة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وتداعيات تلك الخطوة، التي أعلنت العديد من الأطراف رفضها”.

وبحث كوهين مع الجانب المصري رؤيته لردود الفعل المحتملة من الفصائل الفلسطينية بناء على تواصله معهم، وإمكانية خروج الأمور عن السيطرة، أو وقوع مواجهات واسعة.

وكشفت الصحيفة أن المباحثات بين الجانبين المصري والإسرائيلي تبتعها اتصالات مصرية – أردنية بشأن عدد من النقاط التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع مع الجانب الإسرائيلي.