وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 10 حالات مقابل تسجيل اصابتين جديدتين بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 730 اصابة

عمان 29 أيار(بترا)- أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الكلي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 730.

كما تم تسجيل 10 حالات شفاء، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، توزعت كما يلي: 4 حالات في مستشفى الأمير حمزة، و6 حالات في مستشفى الملكة علياء.

وبين الموجز أن الإصابتين الجديتين توزعتا على النحو الآتي: حالة لسائق شاحنة غير أردني قادم عبر حدود العمري، تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع، وحالة لمواطن قادم من خارج المملكة وتحديدا من روسيا.

وأشار إلى إجراء 3298 فحصاً مخبريّاً لهذا اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 180 ألفا و119 فحصا.

ولفت الموجز الإعلامي إلى أن محافظات المملكة شهدت اليوم التزاماً نسبيّاً بقرار حظر التجوّل الشامل، وقد تمّ تسجيل عدد من المخالفات تمّ التعامل معها وفق أحكام القانون.

كما أشار إلى أن عدد مستخدمي تطبيق “أمان” في المملكة ارتفع إلى قرابة 150 ألف مواطن، وبنسبة ارتفاع بلغت (50 بالمئة) خلال 48 ساعة، إذ يعد التطبيق حالياً الأكثر استخداماً من حيث عدد مرّات التحميل اليومي على متجر جوجل بلاي داخل الأردن، وسيتمّ توفير التطبيق خلال أيّام على نظام التشغيل اي او اس لتمكين مستخدمي أجهزة ايفون من استخدامه.

ودعت وزارة الصحة جميع المواطنين إلى استخدام التطبيق، نظراً لأهميّته في التحذير من مخالطة الأشخاص المصابين، وخصوصا في ظلّ السماح لغالبيّة القطاعات بالعمل.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة