وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 10 حالات مقابل تسجيل اصابتين جديدتين بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 730 اصابة
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كورونا تقتل شاعرا سوريا بالكويت بعدما هجاها في”المعلّقة الكورونية” مقتديا بمعلقة عمرو بن كلثوم/ فيديو

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