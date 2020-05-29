قطر تنفي شائعة انسحابها من مجلس التعاون الخليجي

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، لولوة الخاطر لوكالة الصحافة الفرنسية: “المعلومات حول عزم قطر على مغادرة مجلس التعاون الخليجي خاطئة تماماً ولا أساس لها”، مضيفةً أنّ “قطر تأمل في أن يُصبح مجلس التعاون الخليجي مرّةً أخرى منصّة للتعاون والتنسيق. هناك حاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى مجلس تعاون خليجي فعّال، نظراً إلى التحدّيات التي تواجه منطقتنا”.

وكانت، خلال الأسابيع الأخيرة، قد سرت في الخليج شائعات عن انسحاب وشيك لقطر من المنظّمة، التي تأسّست عام 1981 ومقرّها الرياض، وأنها أبلغت الكويت بقرارها.

يُذكر أن هذه النفي القطري قد أتى بعد جولات مكوكية قام بها وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى كل من سلطنة عُمان، وبعدها الكويت، التي زارها الأسبوع الفائت، فيما ذكرت “كونا” أن رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح تسلّم رسالة خطية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، إلى أمير الكويت.

وهكذا جاءت زيارة وزير خارجية قطر للكويت عقب لقائه سلطان عُمان، هيثم بن طارق. حيث قالت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية إن الأول نقل خلال المقابلة تحيات أمير قطر، وذلك بعد ساعات من تلقيه اتصالاً من سلطان عمان.

وتأتي هذه اللقاءات في ظل الحديث عن حراك دبلوماسي لإنهاء الأزمة الخليجية، إذ تسلّم أمير قطر كذلك رسالة شفوية من سلطان عُمان نقلها وزير الشؤون الخارجية في السلطنة يوسف بن علوي.