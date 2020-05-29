ثورة في ولاية مينيسوتا الأمريكية.. اعلان حالة الطوارئ واستدعاء الحرس الوطني بعد إحراق مركز للشرطة جراء مقتل رجل أسود بطريقة بشعة/ فيديو
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جرينتش+2 11:07
قطر تنفي شائعة انسحابها من مجلس التعاون الخليجي

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