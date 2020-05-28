أجواء ربيعية معتدلة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار

تنخفض درجات الحرارة اليوم الخميس، لتصبح حول معدلاتها العامة السنوية، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة في أغلب المناطق، حارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ غدا الجمعة انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ربيعية لطيفة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة.

وترتفع درجات الحرارة قليلا السبت مع بقائها حول معدلاتها السنوية، والأجواء ربيعية معتدلة في أغلب المناطق، حارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 28 – 12، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 11، وفي مرتفعات الشراة 23 – 10، وفي مناطق البادية 33 – 14، وفي مناطق السهول 27 – 11، وفي الأغوار الشمالية 32 – 20، وفي الأغوار الجنوبية والبحر الميت 35 – 23، وفي خليج العقبة 33 – 21 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة