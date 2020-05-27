وزير الصحة يعلن اليوم الاربعاء شفاء 7 حالات مقابل تسجيل اصابتين جديدتين بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 720 اصابة
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جرينتش+2 11:51
نصر الله: إسرائيل تآمرت على الأردن عام 1982 وهي اليوم تتآمر عليه عبر صفقة القرن، فما زال مشروع الوطن البديل قائماً

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