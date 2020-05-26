وزارة المياه تتوقع عودة ضخ خط رئيسي في مياه الديسي غدا الأربعاء

توقع الناطق باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة، عودة الضخ من خط ناقل مياه الديسي غدا الأربعاء، وذلك بعد استكمال أعمال الصيانة النهائية، مساء الثلاثاء.

وكان خط الديسي الذي يؤمن 50% من احتياجات مياه الشرب لعدة محافظات في المملكة، قدتعرض لـ4 اعتداءات منذ بداية الحظر الشامل هذا الأسبوع، وآخرها الذي وقع صباح السبت على إحدى الهوايات الرئيسية.

وقال سلامة لقناة “المملكة”: “نتوقع استكمال أعمال الصيانة النهائية مساء اليوم الثلاثاء، والبدء بضخ المياه في الخط الرئيسي، وهذه العملية تحتاج إلى 12 ساعة على الأقل لكي تصل إلى المستهلكين”.

وأضاف: “الأربعاء، يتوقع أن تنتظم عمليات ضخ المياه، ووصولها للمستهلكين”، مشيرا إلى أن المستهلكين الذين لهم أدوار أيام الاثنين والثلاثاء، سيتأثرون بهذا الانقطاع.

وبسبب انقطاع المياه ستتأثر مناطق في عمّان والزرقاء ولواء الرصيفة، ومحافظات الشمال، وفق سلامة.

وزارة المياه والري قالت في وقت سابق، إن “الاعتداء صباح السبت الماضي على إحدى الهوايات الرئيسية الموجودة على طول مسار الخط في منطقة ضبعة في محطة (كم 94)، تسبب بكسر مصدر الهواية قطر (200ملم) قطر 8 إنشات، والبالغ ضغطها (12 بار) من قبل مجهولين بهدف تسريب كميات ضخمة من المياه، مما أدى إلى تسرب نحو (180 م3) ساعة وتتزايد الكمية باستمرار؛ مما يهدد سلامة هذه المنظومة المائية المهمة”.

وكان وزير المياه والري رائد أبو السعود، قد حذر من “تأثير الاعتداءات السلبية على زيادة استنزاف مصادر المياه المستنزفة أصلا، وبخاصة لأغراض الشرب، وتشكل عائقا كبيرا أمام تأمين المواطنين واحتياجاتهم”.

وقال ان استمرار هذه الممارسات غير المسؤولة والرعناء يهدد الأمن المائي الأردني، الذي يعتبر جزءا أساسيا من الأمن الوطني، مما يتطلب تعاون مؤسسات الدولة المعنية كافة وبجدية واضحة؛ التنفيذية وغير التنفيذية .