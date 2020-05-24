كتلة هوائية باردة نسبيا وممطرة احيانا تؤثر على المملكة اليوم

يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة نسبياً والرطبة على المملكة، وتوالي درجات الحرارة انخفاضها اليوم الأحد، لتكون أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 7 إلى 8 درجات مئوية، وتسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا .

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تهطل زخات متفرقة على فترات في المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية من المملكة، مع احتمال ضعيف في ساعات ما قبل الظهر أن تكون الأمطار غزيرة لفترات قصيرة في أجزاء من شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة يرافقها هبات قوية أحيانا تثير الغبار في مناطق البادية وقبل هطول المطر، وتتناقص الغيوم تدريجيا مع ساعات المساء، وتضعف فرصة هطول المطر، كما تخف سرعة الرياح، ويميل الجو إلى الاستقرار.

وتكون الأجواء ليلا باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة ويحتمل مع ساعات متأخرة من الليل تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ غدا ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء ربيعية لطيفة في معظم المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ الثلاثاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية، وتصبح الأجواء ربيعية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء وتؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 19 – 10، وفي المرتفعات الشمالية 15 – 7، وفي مرتفعات الشراة 16 – 7، وفي مناطق البادية 25 – 13، في مناطق السهول 20 – 11، وفي الأغوار الشمالية 25 – 15، والأغوار الجنوبية والبحر الميت 30 – 20، وخليج العقبة 31 – 20 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة